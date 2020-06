Io e te, Katia Ricciarelli-choc: "Un caprone si è innamorato di me", la bestia fuori controllo

04 giugno 2020 a

Prego? Katia Ricciarelli, ospite di Pierluigi Diaco a Io e te su Rai 1, snocciola un aneddoto che la riguarda e che, come dire, lascia perplessi. Arriviamo subito al punto. L'ex moglie di Pippo Baudo ha rivelato senza farsi troppi scrupoli che "un caprone si è innamorato fisicamente di me". E per caprone si intende proprio caprone, la bestia. Una rivelazione piovuta nel corso della rubrica del programma Gli amici di Ugo, che è poi il bassotto di Diaco, tutta dedicata agli animali domestici. "Una volta una fattoria un caprone si è innamorato fisicamente di me. Mi guardava con quei suoi occhi azzurri. L'ho chiamato Gioacchino", ricorda la Ricciarelli. Diaco, visibilmente sorpreso e divertito, ha commentato: "Sono contento che lo spazio dedicato agli animali stia andando così bene. Le interviste alle coppie over le riprenderemo quando potremo abbracciarci dal vivo, in collegamento non si creava la giusta empatia", ha concluso spostando l'attenzione dal caprone innamorato.

