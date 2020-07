Silvio Berlusconi, Vittorio Feltri sui venti milioni alla Pascale: "Invidia sociale"

24 luglio 2020 a

"Berlusconi insultato perché ha liquidato la Pascale con 20 milioni di euro. Questa si chiama invidia sociale. Silvio con i suoi soldi fa ciò che gli pare e piace". Così Vittorio Feltri su Twitter difende il leader di Forza Italia dopo le polemiche per la notizia che il Cav ha regalato 20 milioni di euro alla ex fidanzata Francesca Pascale. Molte le critiche per Silvio Berlusconi, ma Feltri lo ha difeso.

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, Francesca Pascale si sarebbe inoltre accordata con l’ex premier per una sorta di assegno di mantenimento di un milione di euro l’anno.

