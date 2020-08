Paolo Becchi su Flavio Briatore: "Prostatite o coronavirus? In autunno ne vedremo delle belle"

26 agosto 2020 a

Anche Paolo Becchi si è espresso sul caso che sta calamitando l’attenzione mediatica e dell’opinione pubblica. Si tratta ovviamente di Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano con il coronavirus. Anche se l’imprenditore fa sapere di essere andato da Alberto Zangrillo per la prostatite e non per il Covid: inevitabile però essere sottoposto al tampone (il cui esito ufficialmente non è noto), dato che mister Billionaire presentava tutti i sintomi. “Certo che se grazie agli organi di informazione si è scambiata una prostatite per il virus ne vedremo delle belle quando in autunno due linee di febbre e due starnuti verranno scambiati per il Covid”: così Becchi è intervenuto dopo che Daniela Santanché a In Onda su La7 ha svelato di aver parlato a telefono con Briatore e ha paventato l’ipotesi di una prostatite come motivo del ricovero.

