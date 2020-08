Silvio Berlusconi e Flavio Briatore, brivido coronavirus: "Aveva fatto uno strappo solo per lui"

26 agosto 2020 a

Tirava una brutta aria, in Sardegna. Per questo Silvio Berlusconi il 16 agosto è tornato ad Arcore: vacanze finite, si torna al lavoro. L'ansia da coronavirus ha attanagliato anche il leader di Forza Italia, vista l'età, i problemi cardiaci del passato e, soprattutto, quella "leggerezza" con Flavio Briatore. Lui, l'amico manager del Billionaire finito prima nella polvere per il focolaio nel suo locale e poi in ospedale al San Raffaele perché contagiato. Berlusconi lo ha subito chiamato, scrive il Messaggero: "Flavio, come stai?". "Non sto mica morendo - sarebbe stata la risposta di Briatore -. Ho una pellaccia forte quanto la tua, caro Silvio".



Lockdown ufficialmente finito, il Cav a Villa Certosa: col leader c'è mezza Forza Italia

L'ex premier, 83 anni, si è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Un sollievo, visto quanto accaduto lo scorso 12 agosto a Villa Certosa, in Costa Smeralda, quando Briatore è andato a fargli "una visita speciale". Berlusconi che, sottolinea il quotidiano romano, "solitamente di questi tempi tiene i suoi ospiti a distanza, lui dalla parte del tavolo e gli interlocutori dall'altra oppure la sua poltrona qui e la poltrona dell'altro a 5 metri di distanza e la conversazione non è agevole", per Flavio "ha fatto uno strappo affettuoso. E i due, basta vedere le foto, si sono anche abbracciati. In un simpatico rendez vous senza mascherina e da vecchi e inossidabili compagni di brigata". E visto che quel 12 agosto Briatore forse era già infettato, da qui la prudenza comprensibile del presidente.

