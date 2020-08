Flavio Briatore e il coronavirus, colpo di scena: ""Ho solo una forte prostatite"

26 agosto 2020 a

a

a

Contagiato da coronavirus? Colpo di scena: Flavio Briatore ha "solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato". A svelarlo è lo stesso manager, finito nella bufera per il focolaio al Billionaire con oltre 60 dipendenti positivi. Ma lui non sarebbe tra i contagiati, anche se l'esito del tampone deve ancora arrivare. Contattato telefonicamente dal Corriere della Sera, il manager 70enne deve interrompere la conversazione quando entrano in stanza i medici. Dopo un'oretta, via Whatasapp, chiarisce che non si è trattato di polmonite ma che ora è stato messo sotto flebo e non può dunque proseguire l'intervista. Vivace e su di morale: uno sberleffo a chi ha esultato per il contagio e soprattutto per chi gli augura già la morte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.