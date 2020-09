Paolo Becchi archivia Pd e Cinque Stelle: "Alitalia ancora in cisi e gli altiforni dell'ex-Ilva spenti, Paese al collasso e governo di incapaci"

28 settembre 2020 a

Movimento 5 Stelle e Pd si sono caratterizzati per non aver concluso proprio nulla. A denunciarlo Paolo Becchi che, con un cinguettio al vetriolo, delinea uno scenario a dir poco preoccupante: Ex-Ilva altiforni spenti, Autostrade Benetton dice no alla manleva, Alitalia continua ad essere in forte crisi. Un Paese al collasso - lo definisce l'editorialista di Libero - Un Governo di incapaci".

Non solo, perché i giallorossi devono anche fare i conti con il tanto controverso Mes. E qui ne vedremo delle belle, perché nonostante Giuseppe Conte anche su questo tenti di prendere tempo, il Pd batte i pugni. Il problema infatti sono i pentastellati che dei fondi europei con tanto di vincoli non ne vogliono sapere.

