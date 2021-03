Coronavirus, Vittorio Feltri: "Il governo Draghi è impegnato col piano vaccini, peccato che manchino i vaccini"

03 marzo 2021 a

a

a

"Tutto il governo Draghi come quello di Conte è impegnato ad approntare il piano vaccini, peccato che manchino i vaccini": queste le parole di Vittorio Feltri su Twitter. Il direttore di Libero affronta così un argomento parecchio delicato al momento. Visto che si discute proprio della mancanza dei farmaci necessari a immunizzare la popolazione e mettere fine una volta per tutte alla pandemia da Covid. A causa di ritardi nella produzione, infatti, le diverse case farmaceutiche che al momento producono il vaccino hanno tagliato le dosi da inviare ai Paesi: da Pfizer a Moderna as AstraZeneca.

Video su questo argomento "Draghi come Conte, sa solo chiudere". Feltri boccia il Dpcm: "Cittadini umiliati, compriamo vaccini o la miseria dilagherà"

Il governo di Mario Draghi, come fa notare il direttore, si starebbe impegnando proprio sul versante vaccini. Da questo punto di vista, negli ultimi giorni il presidente del Consiglio ha voluto dare un forte segno di discontionuità rispetto al passato. E così ha silurato il commissario all'Emergenza Domenico Arcuri, sostituendolo con il generale Francesco Paolo Figliuolo. E lo stesso ha fatto con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sostituito dall'ingegnere Fabrizio Curcio.

"Facciamolo in Inghilterra". Boris Johnson cavalca il vaccino e mette le mani su Euro 2021

Solo l'impegno, però, non basta. Servono le dosi di vaccino a disposizione della popolazione. Nei giorni scorsi, molte Regioni si erano dette pronte ad acquistare autonomamente dosi di vaccino contro il Covid proprio per accellerare la campagna di vaccinazione. Davanti a tutti c'è il Veneto guidato da Luca Zaia. Ma non è quella l'unica regione a parlare di mancanza di vaccini: a lamentarsi giorni fa sono state anche Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria.

"Deve dirci le cose come stanno". Myrta Merlino, attacco a Mario Draghi: il silenzio sospetto e quei (terribili) dubbi sul premier | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.