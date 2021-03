Vittorio Feltri, la bordata contro Nicola Zingaretti: "Bisogna fermare la pandemia? Perché il segretario è fuori di testa"

04 marzo 2021 a

Un Vittorio Feltri scatenato. Il tema? La pandemia, il coronavirus, i vaccini. Il direttore dice la sua su Twitter, in un tris di cinguettii in cui affronta differenti aspetti della vicenda. Tweet in cui il direttore di Libero fa trasparire il suo scetticismo e, nei confronti di Nicola Zingaretti, il segretario del Pd, anche la sua rabbia, scatenata da frasi e prese di posizione oggettivamente lunari.

Si parte da Mario Draghi, dal fatto che il suo governo abbia deciso di stanziare due miliardi per i vaccini: denari che serviranno non soltanto a reperirli ma anche a dare velocità alla campagna vaccinale, insomma denari che serviranno per inocularli. E Feltri cinguetta: "Draghi meritoriamente ha stanziato due miliardi per i vaccini. Finalmente. Ma voglio vedere chi sarà in grado di procurarseli mandando all'inferno i burocrati europei", rimarca il direttore. Già, il problema è sempre quello: per fare più in fretta, l'Italia dovrebbe smarcarsi dall'Europa.

Si passa poi all'ipotesi si un nuovo lockdown nazionale. Come ha detto Guido Bertolaso, l'Italia procede a passo spedito verso una zona rossa uniforme, in cui l'unica eccezione sarà la Sardegna. E il direttore commenta: "Aumentano i contagi e i morti. Presto l'Italia sarà tutta rossa. Qualcuno sarà rosso di vergogna a Roma e dintorni", conclude.

Infine, la bordata contro Zingaretti. Già, perché il segretario dem ci ha illuminato con una profondissima riflessione: il coronavirus va arrestato, ha spiegato solenne. Parole che come detto in premessa scatenano la rabbia del direttore: "Zingaretti è fuori di testa. Dice che bisogna fermare la pandemia. Cazz***, noi non ci avevamo pensato!", conclude polemico Vittorio Feltri.

