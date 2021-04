Coprifuoco e reddito da sofà, quando dà fastidio alla sinistra la libertà dell'Inghilterra

Iuri Maria Prado 25 aprile 2021 a

Ieri questo giornale ha discusso del capolavoro rimesso alla stampa dal segretario del Pd, Enrico Letta: «Temo», ha dichiarato, «che il successo del Regno Unito possa diventare un'opportunità per far dire ai sovranisti che fuori dall'Europa si sta meglio. Bisogna reagire». Reagire? Vale la pena di tornarci sopra.

Reagire come, infatti? Letta, che è una specie di versione nerd e parrocchiale di Walter Veltroni, non l'ha spiegato, ma un'idea potrebbe essere un bel filtro censorio per non far sapere agli europei continentali che fuori dalla Ue dopotutto si può vivere mica male, e appunto forse anche meglio, rispetto a come tocca altrove, per esempio nel paradiso del modello italiano governato dal coprifuoco e dal reddito da sofà.

Stai a vedere che quel fascista di Boris Johnson, ripugnante per come è grasso e spettinato a paragone delle austerità catto-progressiste sfoggiate dai giudiziosi leaderini italiani in rassegna a Raitre, finisce per riscuotere qualche inammissibile simpatia presso i Paesi a cui ha detto bye bye, quelli che fanno retorica sui settant' anni di pace garantiti dai carri e dai piloti inglesi, non dalle carovane di parlamentari Ue che compilano ettari di direttive su come fare le salsicce e appendere i quadri in casa. Il «successo del Regno Unito», rimuginano. Ci sarebbe da boicottarlo, sperando piuttosto che gli vada male e che paghino finalmente per la loro perfidia, mentre qui la sinistra si rigenera nella riaffermazione dell'egemonia culturale agognata dal ministro della Delazione, la nuova scena del predominio democratico nella Repubblica ecologista di Santa Greta e dello sviluppo sostenibile sostenuto dal lavoro degli altri.

A questi non entra in testa che la scelta inglese, giusta o sbagliata, buona o cattiva, suppone un anelito di libertà e lo riafferma: anzi lo capiscono benissimo, ed è proprio questo a cui "reagiscono". E se poi a qualcuno venisse di immaginare che il successo inglese nella lotta al virus possa avere qualche rapporto con Brexit, allora stai fresco.

