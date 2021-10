Ddl Zan, Roberto Formigoni: sull'omofobia una vittoria di buon senso, si torna alla libertà

31 ottobre 2021 a

a

a

Quando Enrico Letta divenne segretario del Pd, nel marzo 2021, il suo primo solenne impegno fu: «Approveremo al più presto il ddl Zan senza modifiche». Evidentemente il soggiorno parigino non aveva fatto bene al politico pisano, che deve aver frequentato troppo i salotti radical-chic della capitale francese, dove i sentimenti e i bisogni del popolo, soprattutto italiano, non sono molto di casa. Mercoledì scorso infatti il ddl Zan è stato bocciato da una chiarissima votazione del Senato: 154 sì, 131 no, 2 astenuti su una mozione che chiedeva "tecnicamente" il suo rinvio in commissione, praticamente il suo affossamento.

"Serve un nuovo federatore". Formigoni, i tre errori che hanno condannato il centrodestra alla sconfitta elettorale

C'è anche un particolare che conferma per un'ennesima volta il motto latino Quos vult perdere Jupiter dementat, e cioè "La divinità rende pazzi coloro che vuol mandare in rovina": fino al mattino dello stesso mercoledì i calcoli degli strateghi del Pd, di Zan e dei suoi accoliti, davano la mozione perdente con almeno otto voti di scarto, poi ha vinto di 23 come abbiamo visto. È stata la vittoria del buon senso, della rivolta contro chi voleva togliere la libertà di opinione e di espressione, della rivolta contro chi predicava l'odio e la discrimazione volendo imporre il proprio modello di famiglia, di rapporto tra uomo e donna, tra genitori e figli.

Ricordate? non si doveva più parlare di madre e padre ma di genitore 1 e genitore 2, non si poteva più dire che la famiglia è formata da un uomo e una donna, ed eventualmente dai figli, perchè ci possono essere altri "modelli", non si poteva più dire che per generare un figlio occorre una donna e un uomo perché secondo loro e le loro manipolazioni disumane anche due uomini possono produrre un figlio, basta mischiare i semi e ingravidare a pagamento una donna - generalmente povera e del terzo mondo - e trattarla come un'incubatrice meccanica, farle generare il figlio, che è anche figlio suo, l'ha portato e sentito lei nel grembo per nove mesi, e poi strapparglielo appena partorito per non farglielo rivedere mai più, perchè nessun documento ne parlerà, anzi i documenti ufficiali "testimonieranno" che quei due uomini disumani sono i genitori di quel bambino orfano, privato per sempre di una madre che non vedrà mai.

Ecco come battere il crollo delle nascite dovuto al Covid: la frustata di Formigoni

Attenzione: discriminare un o una omosessuale con parole, insulti, atteggiamenti o in qualunque altro modo è e rimarrà sempre un reato in Italia, e sarà punito duramente secondo una legge che già esiste. Ma ci sarà la libertà di dire che la famiglia è composta da una donna e un uomo senza il rischio di essere processati. E soprattutto ai nostri figli sarà risparmiata nelle scuole la giornata ufficiale del gender, in cui si insegna che il sesso non è un fatto naturale, ma dipende da come ti senti. Evviva il ritorno al buon senso e alla libertà!

Ecco quali sono i due fattori necessari per avere un esercito Ue: la frustata di Formigoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.