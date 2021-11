Vittorio Feltri, la replica dopo le parole di Alfonso Signorini: "Cos'è l'aborto, cosa penso di chi lo esalta"

17 novembre 2021 a

Non si placa la bufera attorno ad Alfonso Signorini per quella esternazione in diretta sull’aborto. Il conduttore del Grande Fratello Vip stava portando avanti uno scherzo ai danni di Giucas Casella, al quale ha fatto credere che la sua cagnolina fosse rimasta incinta. Il mentalista ha nominato l’aborto, provocando la reazione inattesa di Signorini: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”.

Anche Vittorio Feltri è intervenuto con un tweet sul caso che sta imperversando ormai da due giorni su tutti i social: “L’aborto talvolta è un male necessario, ma resta un male e chi lo esalta è privo di coscienza”. Chissà che forse non fosse questo il concetto che voleva esprimere anche Signorini, che però per le parole che ha pronunciato è sembrato essere contrario a una pratica che è anche un diritto delle donne, per quanto non sia certo una cosa bella.

Quelle frasi sull’aborto hanno costretto anche Endemol Shine Italy (che produce il Gf Vip) a prendere nettamente le distanze da Signorini. Nella bufera ci è finita anche Sonia Bruganelli che, dopo la frase pronunciata dal conduttore, ha chiosato in diretta con un “esatto”. Dato che è stata tempestata di messaggi, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto a un utente su Instagram, mettendo in chiaro cosa volesse dire con quell’affermazione: “Esatto era inteso sul non augurare l’aborto spontaneo”.

