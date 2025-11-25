Il mito di Orzowei figlio della Savana e dei pregiudizi

Alberto Manzi, docente e pedagogista (1924/1997), famosissimo per la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” che insegnò a leggere e scrivere ad oltre 1,5 milioni di italiani tra il 1960 e il ’68, ebbe il grande piacere di essere scoperto anche come scrittore. Tra i molti riconoscimenti, a metà del 1975 un attore britannico nativo del Galles, Stanley Baker, nominato baronetto dopo il “Riccardo III” di Laurence Olivier del 1955, incappò in un suo libro appena tradotto, “Orzowei, il figlio della Savana”, e ne restò folgorato. La storia fa diretto riferimento ad un ragazzo bianco abbandonato nella jungla in fasce e salvato in Sud Africa da un capo nero della tribù degli Hutzi che lo crescerà come un figlio. Divenuto adulto e superata la prova di coraggio per diventare un guerriero, gli altri guerrieri lo rifiuteranno perché bianco, affibbiandogli il soprannome di Orzowei (nel loro dialetto, «colui che fu trovato»).

Personaggio rispettato perla sua saggezza, il capo tribù si rivolse allora al Capo dei Boeri, (da boer, contadino), popolazione guerriera bianca di origine prevalentemente olandese formatasi in Sud Africa nel XVIII secolo. Ma anche i Boeri lo rifiutarono, ritenendolo un selvaggio. Oltre la capacità del ragazzo che darà anche prova di intelligenza e saprà farsi valere, ci vorrà tutta l’abilità e la pazienza dei due capi per farlo integrare tra gli stessi Boeri.