Guerra nel Golfo, la diretta. Iran, "la pazienza è finita": schierati sottomarini a Hormuz, si teme l'escalation

Dal 28 febbraio prosegue la guerra nel Golfo, con l'attacco di Usa e Israele all'Iran. Si attende ancora la risposta di Teheran all'ultima proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. Nel frattempo continuano le azioni di guerra: colpite navi commerciali, i pasdaran minacciano rappresaglie contro siti Usa. Filtrano indiscrezioni su Donald Trump, che sarebbe "stufo della guerra". Prime conferme ufficiali sulla sorte di Khamenei jr, arrivate dai pasdaran: è stato ferito, sostengono, ma si troverebbe in buone condizioni. Di seguito la cronaca della giornata.

Teheran alza i toni: "La nostra pazienza è terminata"

"La nostra pazienza è terminata". È il messaggio affidato a X da Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione Esteri e Sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. Nel post, l'esponente di Teheran ha avvertito che "qualsiasi aggressione contro le nostre imbarcazioni sarà seguita da una risposta dura e determinata contro basi e navi americane". Rezaei ha poi rincarato la dose sostenendo che "il tempo a disposizione sta finendo" e che per Washington sarebbe opportuno "evitare mosse avventate" che rischierebbero di aggravare ulteriormente la situazione nella regione. Secondo il parlamentare iraniano, "la soluzione migliore è cedere e fare concessioni", aggiungendo infine che gli Stati Uniti dovranno "abituarsi al nuovo equilibrio regionale".

Iran minaccia ripercussioni nello Stretto di Hormuz

I Paesi che continuano ad applicare le sanzioni statunitensi contro l'Iran "avranno certamente problemi nel passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato un portavoce delle forze armate iraniane, secondo quanto riferito dai media locali e rilanciato dall'agenzia Anadolu. Il generale di brigata Akrami Nia ha inoltre sostenuto che "nessuno degli obiettivi del nemico è stato raggiunto" e che il sistema politico iraniano "non è stato destabilizzato". Le dichiarazioni sono state diffuse dall'agenzia semi-ufficiale Tasnim, vicina agli ambienti governativi di Teheran.

Teheran schiera i sottomarini leggeri nel Golfo

La Marina iraniana ha annunciato il dispiegamento nello Stretto di Hormuz dei sottomarini leggeri soprannominati "delfini del Golfo Persico". A renderlo noto è stato il comandante della Marina, il contrammiraglio Shahram Irani. Secondo quanto riportato dai media iraniani, Irani ha spiegato che i mezzi sono stati inviati nell'area "in base alle minacce, alle capacità e alle necessità operative", aggiungendo che le unità sono "in stato di allerta e pronte a intervenire". Il comandante ha inoltre sottolineato che questi sottomarini possono restare "sui fondali marini per lunghi periodi" nelle acque considerate strategiche dello Stretto di Hormuz, con il compito di monitorare eventuali movimenti sospetti e, se necessario, "ingaggiare navi ostili".

Teheran rivendica: "Il nemico ha fallito gli obiettivi"

Gli Stati Uniti e Israele "non hanno raggiunto i loro obiettivi" nell'attacco contro l'Iran. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito iraniano, il colonnello Akrami Nia, citato dall'agenzia Tasnim. "Se analizziamo rapidamente l'andamento del conflitto, emerge chiaramente che il nemico ha fallito su tutta la linea", ha affermato. Secondo Akrami Nia, "l'equilibrio politico del sistema non è stato compromesso" e, al contrario, "unità nazionale e coesione interna si sono rafforzate ulteriormente".

Raid israeliani nel sud del Libano

Nel fine settimana le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver eliminato in Libano dieci presunti membri di Hezbollah e di aver colpito circa quaranta siti collegati al gruppo sciita. L'Idf lo ha reso noto attraverso un comunicato diffuso sui social. "Per neutralizzare le minacce, i soldati della 91ª Divisione hanno attaccato oltre 40 infrastrutture terroristiche e ucciso più di 10 terroristi di Hezbollah attivi nell'area del Libano meridionale", si legge nella nota. Tra gli obiettivi colpiti figurerebbero strutture militari, depositi di armi, lanciatori e altre infrastrutture utilizzate, secondo Israele, per compiere attacchi contro le truppe israeliane operative nel sud del Paese.

Pezeshkian: "Ora la guerra si sposta sull'economia"

"Dopo il fallimento sul piano militare, il nemico tenta di trasferire il conflitto sul fronte economico". Così il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha commentato la situazione interna del Paese. Il capo dello Stato ha invitato la popolazione a "sventare anche questo complotto attraverso partecipazione e collaborazione". Pezeshkian ha inoltre sottolineato la necessità di "un vasto movimento popolare" finalizzato a modificare i consumi e a incentivare il risparmio energetico.

Minaccia iraniana sullo Stretto di Hormuz

L'Iran ha avvertito che i Paesi impegnati nell'applicazione delle sanzioni contro Teheran potrebbero incontrare difficoltà nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz. A dichiararlo è stato il colonnello Akrami Nia, portavoce dell'esercito della Repubblica Islamica, secondo quanto riferito dall'agenzia Tasnim. "Da questo momento in poi, gli Stati che seguiranno gli Stati Uniti nell'imposizione delle sanzioni contro l'Iran avranno certamente problemi nel passaggio attraverso Hormuz", ha affermato.

Mercantile danneggiato al largo del Qatar

Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato mentre si trovava a circa 23 miglia nautiche a nord-est di Doha, in Qatar. Lo ha riferito l'UK Maritime Trade Operations (UKMTO). L'impatto ha provocato un principio d'incendio a bordo, successivamente domato dall'equipaggio. Il comandante dell'imbarcazione ha precisato che non si registrano né feriti né conseguenze ambientali. Le autorità competenti stanno indagando per accertare l'origine del proiettile, mentre alle navi presenti nella zona è stato raccomandato di mantenere la massima prudenza.

Pasdaran: "Reazione dura contro gli Usa"

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno minacciato una risposta immediata e pesante nel caso di attacchi statunitensi contro petroliere o navi commerciali iraniane. Secondo quanto riportato dai media iraniani, il comandante delle forze navali dei Pasdaran ha dichiarato che qualsiasi offensiva americana verrebbe contrastata con "un attacco severo" contro una base Usa nella regione e contro "imbarcazioni nemiche".