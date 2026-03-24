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Bari, il pitbull sfugge al vicino di strada e azzanna una bimba di 2 anni

martedì 24 marzo 2026
L'agente Gilda è un pitbull del commissariato della polizia di Stato di Quarto Oggiaro, a Milano. La trovatella, oggi, fa parte a tutti gli effetti dell'organico.

L'agente Gilda è un pitbull del commissariato della polizia di Stato di Quarto Oggiaro, a Milano. La trovatella, oggi, fa parte a tutti gli effetti dell'organico.

1' di lettura

Una bambina di due anni è stata aggredita e ferita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L'aggressione è avvenuta per strada, il cane - da quanto emerso - apparteneva a un vicino di casa della piccola. A fermare l'aggressione sarebbe stato il padre della bambina.

La bimba ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata operata e le sono state suturate le ferite. Nonostante il grande spavento, la bambina non è in pericolo di vita ed è ora ricoverata con la mamma (per l'assistenza) nel reparto di Chirurgia plastica del nosocomio pugliese, dove è sottoposta a una terapia antibiotica. Sul caso indagano i carabinieri. 

Secondo le prime ricostruzioni, il cane sarebbe sfuggito per un attimo al padrone vicino di casa, che era presente al momento dell'aggressione.

Pochi giorni fa, sempre in Puglia, c'era stata un'altra aggressione di questo tipo. Lo scorso 13 marzo un uomo era stato aggredito nel tardo pomeriggio dai suoi due cani pitbull all'interno della propria abitazione nella borgata di Talsano, alla periferia di Taranto. Gli animali lo hanno attaccato improvvisamente, azzannandolo in più parti del corpo. La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure. 

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bari
pitbull

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