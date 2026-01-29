Assassinio Tommaso Gigliola, la svolta: chi arrestano 24 anni dopo

Risolto dopo 24 anni l'omicidio di Tommaso Gigliola. L'uomo, 40enne di Brindisi, era stato ucciso nella zona dello stadio San Nicola di Bari il 4 maggio del 2002. Solo oggi, però, sarebbe stato preso il responsabile del delitto: in manette ci è finito un pregiudicato di 44 anni, Francesco Pellegrino, ritenuto l'esecutore materiale dell'uccisione di Gigliola. L'accusa nei suoi confronti è omicidio in concorso aggravato dai motivi abietti, dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dal fine di eseguire una rapina a mano armata. A coordinare le indagini la Dda di Bari.

Quella notte, sarebbero stati in tre a programmare una rapina a mano armata nei confronti dei clienti delle prostitute nella zona dello stadio. Uno di loro, in particolare, avrebbe indotto la vittima ad appartarsi in una zona isolata e buia così da far intervenire i suoi due complici. Gigliola, però, li avrebbe notati e avrebbe tentato di scappare. Per questo fu colpito e ucciso con quattro colpi di pistola. Dei tre presunti responsabili, uno è morto e l'altro è diventato collaboratore di giustizia. Dalle indagini è emerso che la banda avesse studiato "un collaudato modus operandi" per rapinare i "fruitori di prestazioni sessuali a pagamento" nella zona dello stadio. Quella sera, dopo l'omicidio, i tre avrebbero perquisito e poi spostato la macchina di Gigliola per renderla meno visibile. All'interno, però, lasciarono delle impronte digitali. Poi, 20 giorni dopo l'omicidio, avrebbero bruciato l'auto usata per la rapina.