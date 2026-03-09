Ezra Pound, i consigli ad Almirante: "Devi fondare un nuovo partito"

Caro onorevole Almirante, mi faccio premura inviarLe in sintesi una presa di posizione del noto Poeta Ezra Pound con allegato un ritaglio di giornale pure concernente Ezra Pound, che per gli scopi prefissi della nuova nostra Italia crede opportuno siano divulgati»: a scrivere nel giugno del 1959 allo storico segretario del Movimento Sociale Italiano, – che in quell’anno era però direttore del giornale di partito, il Secolo d’Italia – è Gino Ondermarker, direttore dell’albergo Grande Italia & Lido di Rapallo. La lettera è uno dei documenti inediti che compongono l’affascinante mostra “Pier Paolo Pasolini ed Ezra Pound”, curata da Giuseppe Garrera e che di recente ha fatto tappa a Lucca nell’ambito della seconda edizione di “Pea, Pasolini, Pound”, un progetto del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Il poeta americano era stato liberato solo l’anno precedente dagli Usa - dopo aver passato 13 anni di internamento per il solo fatto di aver manifestato vicinanza a Mussolini e al fascismo durante la guerra – e aveva scelto di tornare immediatamente in Italia. Con la sua solita verve polemica e irriverente, una volta sbarcato dalla nave, aveva salutato romanamente i giornalisti presenti sul molo e parlato della sua lunga detenzione in manicomio come dell’unico «posto in cui è possibile vivere in America, perché fuori sono tutti matti».

Dopo aver passato i primi mesi «C a Merano dalla figlia Mary, era tornato in riviera, nella sua amata Rapallo, scegliendo di alloggiare in un albergo che si affaccia sul golfo. Da quell’angolo di paradiso, si rituffa ancora una volta nella politica e decide di proporre ad Almirante la formazione di una nuova forza politica. Il momento non è casuale e tantomeno la scelta della persona. Almirante è all’opposizione interna del partito ed è considerato l’esponente di sinistra per eccellenza e l’anno prima, alle Politiche, l’Msi è sceso dal 5,84% al 4,76%; peggio ancora è andata ai monarchici addirittura divisi in due partiti: l’idea che servisse una nuova forza meno conservatrice del movimento guidato da Michelini è una tentazione forte per molti. È dunque il momento giusto per provare a dare indicazioni proprio alla figura più a sinistra del partito e che si richiama esplicitamente alla esperienza della Rsi. Pound si limita a dettare alcune linee guida, che annota su un foglio autografato e consegnato al direttore dell’albergo perché lo recapiti allo stesso Almirante. Cosa propone nel suo solito italiano zoppicante e un po’ fantasioso? Eccone il testo: «Che non si accetta la perversione della storia, ni antica ni contemporanea; che almeno una parte dei dirigenti hanno il fegato di apprendere FATTI e possibilità; che serviranno a Moscow se i defensori della civiltà europea non hanno il senso di apprenderli; cioè se i europei sono più idioti che i russi e gli americani corrotti dalla loro usurocrazia i moscoviti arriveranno PRIMA alla luce».