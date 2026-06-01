Se nella nostra società anche studiare diventa "liquido"

C’è una differenza sottile, ma decisiva, tra leggere, informarsi e studiare. Leggere è il primo contatto con un contenuto: si sfiora un’idea, la si incontra per un momento. Informarsi significa raccogliere dati, costruire una mappa generale, orientarsi in un argomento. Studiare, invece, è un gesto più esigente: significa approfondire i concetti, confrontare le fonti, verificare il contesto, rielaborare ciò che si è compreso fino a farlo diventare proprio. Chi legge qualcosa sulla Rivoluzione francese può ricordarne alcuni episodi; chi si informa ne coglie il quadro generale; chi studia prova a comprenderne le cause profonde, le dinamiche sociali, le tensioni economiche e culturali, fino alle conseguenze che ancora si ripercuotono sul presente. È il passaggio dalla superficie alla struttura delle cose. Non è un caso che il verbo “studiare” derivi dal latino studium che non indicava soltanto l’apprendimento di nozioni, ma un impegno interiore, una dedizione che sfiora la passione verso ciò che si vuole comprendere. Studiare, in questo senso, non è accumulare informazioni, ma lasciarle sedimentare fino a trasformarle in comprensione.

Marilyn Monroe, il più grande sex-symbol del Novecento brillò tra le stelle e poi scomparve Esattamente cento anni fa, il 1 giugno del 1926 nasceva Marilyn Monroe, il massimo sex symbol del ”900 e magari de...

Viviamo immersi in un ecosistema in cui l’informazione è diventata continua, immediata, onnipresente. Notizie sintetizzate, video brevi, commenti rapidi: tutto è pensato per essere consumato più che elaborato. È una condizione che facilita l’accesso al sapere, ma non garantisce profondità. Può stimolare curiosità oppure spegnerla sul nascere. Oggi, sempre più spesso, la velocità sostituisce la comprensione. In questo scenario anche il sapere cambia natura: non si costruisce lentamente ma si consuma rapidamente. Zygmunt Bauman parlava di “società liquida” per indicare una realtà in cui tutto è provvisorio, fluido, sostituibile. Anche la conoscenza rischia di assumere la stessa forma: si accumulano informazioni, ma si perde la capacità di trattenerle, collegarle, approfondirle.

Addio a Gennaro Sasso, il filosofo della politica Gennaro Sasso ci ha lasciati all’età di 97 anni. Nato a Roma nel 1928 e formatosi nell’Italia del dop...