Ciabatti-Mari, così vicini ma così lontani: il paradosso-Strega

Speriamo solo che questo psicopulmino arrivi al capolinea, ché non ne possiamo più dei loro battibecchi. Il circo Strega è passato ieri da Milano, dal Piccolo teatro, piccolo come l’oggetto del contendere. Un dramma da portinai sfaldatosi nel chiacchiericcio, un Rio delle Amazzoni pestato nel mortaio e nel mortorio di questo baraccone vetusto voluto dagli editori più potenti per spingere la hit dell’estate. Quest’anno il propellente lo ha dato la discussione su una persona defunta, la povera Michela Murgia ridotta suo malgrado a pedana di lancio di personalità velleitarie, a pretesto (così come lo sono i loro libri, scritti non per dire, ma per apparire) e ad appiglio per qualche scalatore sociale, che passa una settimana a scrivere e il resto dell’anno a cercare di vendere il libro, cioè se stesso, perché solo di questo parla il libro. Ieri sera non si sapeva più che cosa volere: che si scannassero o che la finissero una buona volta.

È andata che Mari e Ciabatti prima dell’inizio della serata stavano alla larga l’uno dall’altra, agli estremi, con tutti gli altri contendenti in mezzo, Mari con due angeli custodi al fianco, molto contratto, se vogliamo credere al body language, braccia prevalentemente conserte. Forse sta ancora pensando a chi ha parlato nel camioncino. Ha proprio la mutria di uno che vorrebbe essere agli antipodi, ma in fondo gli mancano pochi giorni di rocciosa pazienza e poi, in un modo o nell’altro, sarà tutto finito, e il prossimo anno non ci ricorderemo più niente. Dopo, si sono seduti uno accanto all’altra, ma tra loro c’era gelo cosmico, Mari sembra una lapide funeraria etrusca. Dopo le marchette agli sponsor e i saluti autoincensatori, si passa al vivo della manifestazione.