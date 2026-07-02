Così la storia di violenza e dolore di un ex ragazzo diventa un bestseller mondiale

Perché un romanzo attraversato da rapimenti, ossessioni e ferite che non si rimarginano più ha fatto innamorare più di tre milioni di persone? Come mai la storia di un’amicizia nata nella povertà della provincia americana è diventato un caso editoriale e prossimamente approderà sullo schermo? Chris Whitaker firma il suo quarto romanzo - Tutti i colori del buio, che Einaudi pubblica in Italia nella traduzione di Alfredo Colitto – e approda nell’olimpo dei grandi scrittori con un romanzo impossibile da mettere giù che punta sulla genuina forza di una scrittura che rimesta nel trauma, senza doverci fare la morale. E già questa è una notizia. Lo scrittore inglese, quarantatré anni, ha raccontato al New York Times che dopo la separazione dei genitori, da bambino subì la violenza del nuovo compagno della madre. Una notte, nella sua stanza nel Nord di Londra, l’uomo gli spezzò un polso ma gli impose di tacere. Alla madre disse di essersi fatto male giocando a calcio. Seguirono anni difficili: scuola saltata, alcol, droghe ed esami falliti. Whitaker ha fatto il garzone di panetteria, ha venduto cavi elettrici, è stato agente immobiliare e poi broker. Ma la svolta arriva ancora da un trauma.

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Nel 2000, mentre distribuiva volantini a Londra, un uomo lo accoltella più volte per rubargli il telefono ma nonostante tutto lui non accettò mai il ruolo della vittima. Finché un giorno, in una biblioteca, trovò un manuale di self-help e iniziò a scrivere nel tentativo di riprendere il controllo di una storia cominciata altrove, intrisa di violenza e disperazione. Diciamolo senza timore di smentita: Tutti i colori del buio non è il solito thriller da ombrellone. Il libro parte nel 1975, a Monta Clare, Missouri: Joseph “Patch” Macauley è un adolescente spiantato, solitario e preso di mira dai bulli. Un ragazzo nato senza un occhio e una passione per i pirati che una mattina in un bosco vede un uomo aggredire Misty Meyer, la ragazza più popolare della scuola, e riesce a salvarla con un gesto coraggioso. Lei scappa, lui viene rapito al suo posto e una comunità finisce nel panico perché dopo Patch toccherà ad altri ragazzini. Rapiti e uccisi brutalmente. Nello scantinato in cui viene rinchiuso per un anno intero al buio, Patch sente una voce: Grace, una ragazza che gli parla, lo sostiene, gli permette di resistere. Ma quando riesce a fuggire, di lei non c’è traccia. La polizia pensa che l’abbia immaginata, forse Grace era l’illusione della sua mente impaurita? Patch però non lo accetta e passa la vita a cercarla affiancato dalla sua amica Saint e intanto, la storia corre avanti nel tempo.

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