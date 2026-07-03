L'era dell'auto (e di Mercedes) sorgeva 140 anni fa

L’automobile fa 140 anni. Cioè, in realtà risale addirittura al 1769 il “carro a vapore” realizzato da Joseph Nicolas Cugnot, e che in effetti fu il primo veicolo della storia non azionato né da energia animale, né dal vento. Anche se le dimensioni sono più o meno quelle di un’auto moderna e se andava su ruote e non su rotaia, però, è piuttosto un antenato del treno, che partì nel 1801 come ausilio per il traino di carrelli in miniera, e nel 1825 come trasporto di passeggeri.

In seguito furono realizzati altri antenati dell’auto, variamente alimentati a vapore, a gas o anche con l’elettricità, che però non si rivelarono pratici. Ci fu anche qualcosa a benzina, inventata nel 1825, ma a livello di prototipo. È però il 3 luglio 1886 che infine un ingegnere tedesco tra lo stupore della gente riesce a far andare per qualche decina di metri il Patent Motorwagen, realizzato dall’industria che con quell’obiettivo aveva appunto creato tre anni prima. Un triciclo con grandi ed esili ruote a raggi, mosso da un motore monocilindrico orizzontale a quattro tempi di circa un litro di cilindrata, che erogava 0,8 cavalli, ed era stato brevettato il 29 gennaio. Brevetto nº 37435, per la precisione.