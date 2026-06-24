Meteo, caldo estremo: smartphone e batterie auto, che rischi corriamo

"Ma vale anche per le batterie delle auto elettriche - ha proseguito l'esperto, in un'intervista rilasciata al Messaggero -. Il grande caldo influisce pesantemente sulle batterie agli ioni di litio. Lavorano male ad alta temperatura. Il calore estremo accelera il degrado dei componenti. Le auto elettriche montano sistemi complessi di gestione dello scambio termico e di raffreddamento attivo . È fondamentale curare la manutenzione di questi impianti affinché funzionino sempre al massimo dell'efficienza". Più in generale, le batterie delle auto elettriche sono meno efficienti sia con il caldo estremo, sia con il grande freddo.

Un'altra incognita è data dai trasporti. Per esempio i treni, che possono subire gravi danni e, quindi, brutte conseguenze per i passeggeri. Nel regno Unito le temperature hanno raggiunto i 39 gradi. "Il caldo estremo può causare la dilatazione e la deformazione delle rotaie - ha spiegato la Great Estern Railway, una delle grandi compagnie ferroviarie -. Per questo, quando le temperature raggiungono determinate soglie, i treni devono viaggiare più lentamente per garantire la sicurezza del servizio. Ciò comporterà un minor numero di treni e tempi di percorrenza leggermente più lunghi durante le ore più calde della giornata". Stesso discorso per la Francia. Come ha scritto Le Monde: "L'ente gestore dei trasporti dell'Île-de-France, Ile-de-France Mobilités (IDFM), e le compagnie ferroviarie RATP e SNCF hanno avvertito che i trasporti nella regione subiranno rallentamenti e cancellazioni di treni a causa delle temperature molto elevate".