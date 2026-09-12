Perché la propaganda non colpisce i più poveri, ma più i ricchi e colti

«Scoppiava nella via/ la bomba proletaria e illuminava l’aria/ la fiaccola dell’anarchia...». Sulle note della Locomotiva Francesco Guccini ha fatto cantare generazioni di compagni. Che lo hanno giustamente celebrato, anche alla sua morte recente, come un simbolo del loro mondo. Quella canzone rievocava i primi anni del Novecento, quando a sinistra stavano i lavoratori e a destra i borghesi. Invece oggi, come ha spiegato giorni fa Stefano Bonaccini, presidente del Pd, «chi sta peggio economicamente» non vota più a sinistra, ma a destra. Mentre a sinistra si trova la borghesia radical chic dei salotti, ci sono i benestanti della Ztl che leggono Repubblica, l’intellettuale (progressista), il professore (luogocomunista), il grosso editore (illuminato), l’attore (engagé), lo scrittore politicamente corretto, il giornalista “democratico e antifascista”, il cantante, specialmente se cantautore (a proposito: ieri il Corriere della sera, in un articolo sul suo testamento, scriveva che il patrimonio di Guccini è «stimato fra i 6 e i 10 milioni di euro»: è il giusto e ricco frutto di un’intensa e valida attività artistica). Insomma, a sinistra trovi coloro che stanno economicamente bene, anche molto bene.

Repubblica descrive gli elettori di Afd come bifolchi e poveracci Quando la destra vince, è perché a votarla sono persone povere, con poca istruzione. Parola della sinistra...

LA LEZIONE DI ELLUL

Poi Bonaccini, in quella sua analisi, aggiunge che il voto a destra, oltreché da chi sta peggio, arriva in maniera maggioritaria da «chi ha poco studiato». In effetti le analisi sociologiche lo confermano. Ma, attenzione, sbaglierebbe chi interpretasse questo dato con il classismo tipico di certi intellettuali secondo i quali votano a destra gli ignoranti perché si fanno ingannare dalla propaganda. Non è affatto così. Anzi, un grande studioso, Jacques Ellul, nella sua famosa opera Propaganda, uno studio di quasi 500 pagine, dice cose molto diverse. Sorprendenti. L’uomo che sta economicamente male, o è addirittura in miseria, «non può essere oggetto di propaganda, tenuto in pugno, canalizzato, orientato». È solo con l’uomo benestante che «la propaganda avanzata può funzionare».Il povero giudica in base alle sue condizioni materiali: per esempio, se il suo quartiere è invaso da immigrati ed è diventato invivibile non lo accetta. Invece il benestante, che non prova sulla sua pelle i guai dell’immigrazione, giudica in base a schemi ideologici che lo fanno sentire illuminato, tollerante e cosmopolita: «La propaganda» scrive Ellul «è fatta per l’individuo dotato di un certo livello di vita». E «affinché possa ricevere la propaganda, l’individuo deve aver raggiunto un minimo di cultura».

Stefano Bonaccini ci ricasca: "Ecco chi vota per Afd", tutta la spocchia sinistra Stefano Bonaccini rincara la dose. Ospite a Tagadà su La7, il presidente del Partito democratico torna sulla fras...