Stefano Bonaccini ci ricasca: "Ecco chi vota per Afd", tutta la spocchia sinistra

Stefano Bonaccini rincara la dose. Ospite a Tagadà su La7, il presidente del Partito democratico torna sulla frase da lui pronunciata e che ha scatenato un polverone. "Io sono stato oggetto di una campagna di aggressione ma oggi tutti i più grandi quotidiani italiani confermano quello che dicevo io e cioè che va verso la destra o l'estrema destra il voto di chi è più in difficoltà, persone che un tempo guardavano alla sinistra". E sul trionfo dell'Afd in Germania: "Io sono tra quelli che pensa che Afd è bene sia messa a prova governo, tante delle sue proposte sono irrealizzabili.. Avendo preso tanti voti è giusto si misuri con il governo e non solo con propaganda dall'opposizione".

Stefano Bonaccini, lo schiaffo dal M5s: "Lettura sbagliata e classista" Le parole pronunciate da Stefano Bonaccini continuano a fare discutere. Se tutto il centrodestra ha protestato contro ch...

Giorni fa avevano fatto molto discutere le parole pronunciate dal dem durante una video-intervista ai microfoni di IVG: "È un discorso che riguarda tutto l’Occidente e l’Europa. Il voto al primo Trump, il voto alla Brexit, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni, Salvini e oggi forse a Vannacci. È il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne delle città e di chi sta peggio economicamente".

Stefano Bonaccini, La Russa lo azzera: "L'elettore è meno stupido di quanto crede" "Alla fine l'elettore è meno stupido di quello che pensa qualcuno… ad esempio, io mi sono laureat...