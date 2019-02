NAPOLI - "Cittadino Sudd" ha lo scopo culturale e politico di promuovere il Mezzogiorno in Europa e l'Europa nel Mediterraneo, per una nuova cittadinanza. Un risorgimento di diritti e doveri fondato sull'uguaglianza e l'unità di destino, contro le discriminazioni territoriali e razziali, di cui sono espressione il leghismo, i sovranismi e la pretesa dell'autonomia differenziata delle regioni ricche del Nord in danno del Sud”.

Con queste parole il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, insieme alla vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan, annunciano la presentazione dell’associazione ‘Cittadino Sudd’ che si terrà domani alle ore 10.30 presso il salone del Caffè storico Gambrinus a Napoli.

“La proposta del Governo sull’autonomia differenziata accentua il gap tra il nord e il sud del Paese sulla fruizione dei diritti civili elementari come quelli alla sanità, all’istruzione e al lavoro – dichiara Michela Rostan – mettendo in serio pericolo l’unità nazionale.

Il manifesto di Cittadino Sudd sta raccogliendo tantissime adesioni tra i lavoratori, nel mondo della politica, della cultura, delle professioni e soprattutto da parte di tanti giovani che non ci stanno ad assistere inermi all’ennesima truffa ai danni del Sud. La sfida dell’autonomia deve favorire tutti i cittadini italiani, non solo coloro che hanno redditi alti. Altrimenti è secessione dei ricchi”.