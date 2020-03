Spread in picchiata, voci sul piano di acquisti della Bce: Christine Lagarde si sveglia?

26 marzo 2020 a

Chrstine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, si è data una mossa e finalmente lo spread Btp-Bund, con il via alle operazioni di acquisto titoli della Bce, è sceso a 173 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,41%.

E' partito infatti il via il programma di acquisto titoli della Bce da 750 miliardi per contrastare le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus, il Pandemic Emergency Purchase Programme. Lo ha riportato Bloomberg sul suo sito, sottolineando che la Banca centrale europea ha detto che "esplorerà tutte le opzioni e tutte le contingenze per sostenere l'economia per contrastare questo straordinario shock".