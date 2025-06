"Spread ancora in calo": un'altra botta manda in tilt la sinistra

Dopo la batosta al referendum, la sinistra deve incassare anche colpi sul fronte dell'economia e della finanza. Cresce infatti ulteriormente la fiducia degli operatori di mercato sulle prospettive dello spread. In un mese, infatti, è quasi quadruplicata la quota di quanti si aspettano che il differenziale fra Btp a 10 anni e Bund di analoga durata possa stabilizzarsi tra i 50 e i 100 punti base. E’ quanto emerge dal sondaggio Assiom Forex condotto a maggio fra i suoi associati, in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor.

Nel complesso, per il 94% degli intervistati lo spread non supererà i 150 punti, da qui alla fine dell’anno. Percentuale in aumento rispetto all’86% del precedente sondaggio di aprile. Ma soprattutto, in un mese, balza dal 7% al 26% la quota di quanti lo vedono navigare al di sotto della soglia psicologica dei 100 punti base. Un trend partito nella seconda metà di maggio, che si è solidificato a giugno, con lo spread tornato ai minimi dal 2021.