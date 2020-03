Inps, al via il bonus da 600 euro per far fronte al coronavirus: troppe richieste, il sito crolla

30 marzo 2020 a

a

a

Al via il bonus da 600 euro destinato agli italiani per far fronte al coronavirus. Un inizio, però, quello del provvedimento varato dal governo, con qualche difficoltà. Il sito dell'Inps, sommerso dalle richieste, è crollato, dando a chiunque tentasse l'ingresso l'errore "il server è troppo impegnato". Immediata la reazione degli italiani: "Da stamattina. Molto bene. Lo sanno lor signori che il 1 Aprile non è un click day, vero?" scrive un utente. "Prevedibile: sito INPS - gli fa eco un altro - giù nel giorno in cui le Partite IVA possono richiedere il sussidio una tantum previsto dal decreto Cura Italia". Insomma, nulla di nuovo.

"C'è una cosa peggiore delle recessione". Disastro economico: Boccia, le vere conseguenze del virus

La misura prevede un aiuto economico alle Partite Iva, agli autonomi e ai lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo. Per richiederla basta aver ottenuto il Pin, entrare in MyINPS con il Pin cittadino o lo Spid, accedere, procedere per Accesso servizi on line e nella barra di ricerca selezionare “Domande per prestazioni al sostegno del reddito” e selezionare “Indennità COVID-19". Sempre che il sito torni a funzionare.