Mes, Giulio Tremonti e lo scenario in caso di crisi: "Bce e titoli di Stato italiani", la strada per un controllo totale?

24 aprile 2020 a

Il Mes è una fregatura, Giuseppe Conte ha svenduto l'Italia. A chiarire quanto il Meccanismo europeo di stabilità firmato ieri, giovedì 23 aprile dai paesi Ue, sia uno sbaglio per il nostro Paese è niente di meno di Giulio Tremonti. "Inizi con una procedura dal volto umano solo per la sanità - spiega l'economista a Mattino Cinque -. In sostanza ci vengono inizialmente prestati dei soldi senza controlli fiscali". Ma il punto vero è un altro.

Secondo il Ministro delle finanze nel governo Berlusconi "l'Europa pensa che questa sia la procedura base affinché, in caso di crisi per l'Italia, la Bce compri più titoli italiani". Insomma, un presupposto che si presenta bene, ma che ha tutt'altro obiettivo: quello di un controllo che va oltre la sanità e che si prefigura totale. La questione condizionalità ne è un esempio. Finita l'emergenza a livello sanitario nessuno nega la possibilità che vengano posti dei limiti ben severi.

