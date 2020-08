Matteo Salvini un vucumprà disperato: in prima pagina sul Fatto Quotidiano, l'ultimo sfregio contro il leghista

02 agosto 2020 a

Indovinate un po' chi finisce nel mirino della vignetta del Fatto Quotidiano di domenica 2 agosto? Presto detto: Matteo Salvini, sempre lui. Altro giro, altro sfregio al leghista in prima pagina sul quotidiano diretto da Marco Travaglio. In questa occasione, il disegno dedicato al leader della Lega è di Mannelli, il quale ritrae un Salvini dalle fattezze un po' disperate che regge in mano un gran numero di rosari. Costume e petto nudo, il leghista afferma: "Vucumprà?". E in calce, Mannelli scrive: "Diventò il miglior rimedio contro gli assembramenti in spiaggia". Insomma, il leader della Lega raffigurato come un venditore ambulante di rosari dal quale tutti fuggono. Convinti loro...

Clicca qui per vedere la vignetta di Mannelli

