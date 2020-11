Urbano Cairo, rivoluzione al vertice: cambia il direttore, una mossa pesantissima (che Dagospia aveva anticipato)

13 novembre 2020 a

Un "flash", su Dagospia, anzi un "Candela flash", per dirla con le parole del sito di Roberto D'Agostino. Una notizia, in breve, per dare conto di una decisione di Urbano Cairo, anticipata in passato proprio da Dago. Si tratta di un cambio al vertice nel suo impero editoriale. "Come Dagoanticipato - si legge nel flash -, Cairo cambia la direzione di un suo settimanale. Da oggi è ufficiale: Luca Dini lascia Condé Nast e prenderà la direzione di F e Natural Style dal primo dicembre subentrando a Marisa Deimichei, che lo ha diretto dal suo primo numero nel 2012". Infine, Dagospia fa sapere che "la Deimichei continuerà a collaborare con il giornale". Una notizia che era stata anticipata da Dago, senza far nomi, soltanto qualche giorno fa, l'8 novembre per la precisione.

