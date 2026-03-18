Caro carburanti, via libera del Cdm al decreto: accise ridotte per 20 giorni

Il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi dove ha dato il via libera al decreto legge dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali". Un provvedimento, dunque, contro il caro carburanti. La principale misura infatti è un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, 'assorbe' il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Previsti anche aiuti all'autotrasporto, alla pesca e il potenziamento di Mr prezzi con controlli anti speculazione su prezzi dei carburanti.

"Il Governo dà un sostegno concreto al settore ittico italiano, con il credito di imposta del 20% per l’acquisto dei carburanti. A partire da domani le nostre marinerie, i nostri pescatori, potranno attutire i rincari del costo del carburante necessario a far lavorare le imbarcazioni. È una misura che ha un impatto sia sulle nostre imprese ittiche che sui cittadini che potranno continuare a scegliere cibo di qualità senza ulteriori aumenti derivanti dall’aumento dei costi di produzione sopportati dai pescatori", ha spiegato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Siamo intervenuti oggi al Consiglio dei ministri con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, con tre misure - ha spiegato la stessa Giorgia Meloni al Tg1 -. Tagliamo di 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d'imposta per gli autotrasportatori - non vogliamo che l'aumento del prezzo si trasferisca sui beni al consumo - e diamo vita a un meccanismo anti speculazione che lega il prezzo del carburante all'andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi ".