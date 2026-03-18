Il mondo torna a usare il carbone: sarà un anno da record

Partiamo da un dato di realtà. Durante l’ultima settimana il numero di imbarcazioni che giornalmente ha attraversato lo stretto di Hormuz non ha superato le tre unità. Il 25 febbraio era stato pari a 135. La prima conclusione - banale ma cinica - è che il mondo può sopravvivere a lungo ad uno stato di guerra prolungato. Molto meno alla chiusura di questa arteria vitale dove passano materie prime essenziali quali petrolio, gas liquefatto, fertilizzanti e derivati vari. E se sorge un problema, il mondo si arrangia a trovare soluzioni. La Corea del Sud beve petrolio e gas naturale liquefatto in grandi quantità. Il 70% del primo ed il 20% del secondo arrivano dal Medio Oriente. Soluzioni individuate? Accelerare la riapertura di sei reattori nucleari sotto manutenzione con l’obiettivo di aumentare la produzione di energia con l’atomo dal 60% all’80% del potenziale produttivo. E poi spingere sulle centrali a carbone superando l’80% della loro capacità generativa.

L’India si prepara a soddisfare una domanda di carbone «senza precedenti» come riporta Reuters cominciando a dare fondo all’ampia scorta a disposizione che copre un intervallo temporale di 88 giorni. Le Filippine prevedono dal canto loro un consistente aumento nell’utilizzo di carbone dal momento che, qualora persistesse lo stato crisi nel Golfo Persico, il prezzo del Gnl è previsto in considerevole aumento. Insomma il 2026 sembra proprio l’anno del carbone. Nell’attesa che la situazione si risolva, gli asiatici mettono in pista il loro piano B. E questo passa dal carbone. Qual è la situazione italiana?