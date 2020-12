Giuseppe Conte indagato? Dagospia contro Corriere e Repubblica: "Notizia nascosta, due piccoli box a pagina 14 e 15"

01 dicembre 2020 a

Che imbarazzo per il Corriere della Sera e per Repubblica. Imbarazzo che traspare in modo plastico dalla fotocomposizione che potete vedere qui sotto, rilanciata da Dagospia. Il tema? Il fatto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sia indagato per peculato per la vicenda della scorta che potrebbe essere stata "prestata" alla fidanzata, Olivia Paladino. Notizia di un certo rilievo: trattasi di un premier indagato. Eppure, come fa notare Dago, i due principali quotidiani nazionali offrono poco, anzi pochissimo spazio, alla vicenda. La imboscano. "Due piccoli box, uno a pagina 14 e l'altro a pagina 15", sottolinea Dagospia, mettendo in evidenza la "stranezza" della scelta. E, come si diceva in premessa, che imbarazzo...

"La procura sta indagando". Olivia Paladino inguaia Conte: scorta, un'ipotesi di reato pesantissima

