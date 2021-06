Generali, il gruppo premiato per le innovazioni tecnologiche: 4 ori e 1 argento agli EFMA-Accenture Innovation Awards 2021

07 giugno 2021 a

Generali premiata per le innovazioni tecnologiche agli EFMA-Accenture Innovation Awards 2021. Il Gruppo è stato premiato con 4 ori e 1 argento, ottenendo cinque dei sette riconoscimenti in palio. La competizione, giunta alla sua sesta edizione, premia le migliori innovazioni tecnologiche nel settore assicurativo.

Generali è stata premiata agli Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2021, la competizione che valorizza le più rilevanti innovazioni tecnologiche in campo assicurativo. Il Gruppo ha ricevuto cinque dei sette premi totali in palio, ottenendo l’oro come Global Innovator e classificandosi come segue:

• Primo posto nella categoria Customer Experience 2021 per il progetto “WelionApp”, la soluzione che permette ai clienti di accedere a strutture convenzionate per visite specialistiche ed esami diagnostici a tariffe agevolate e di ricevere consulenza medica da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

• Primo posto nella categoria Workforce Transformation per il progetto “We SHARE App”, l’applicazione dedicata ai dipendenti in tutto il mondo iscritti al Generali Ownership Plan;

• Primo posto nella categoria Insurtech 2021 per il progetto “bAIby: The AI-based Baby Cry Translator”, il Baby Translator realizzato da Generali Jeniot e HITS (House of InsurTech Switzerland) che utilizza l'intelligenza artificiale per tradurre il pianto dei neonati tra 0-6 mesi e dare indicazioni ai neo genitori sui cinque bisogni fondamentali dei loro bambini;

• Secondo posto nella categoria Core Insurance Transformation per il progetto “Fund transaction through blockchain”, una piattaforma di trading altamente scalabile basata sulla tecnologia blockchain e sviluppata da Generali France in collaborazione con Iznes che riduce i costi di transazione e crea un innovativo ecosistema di distribuzione di fondi per assicuratori e asset manager europei.

Giunti alla sesta edizione, gli Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards rappresentano un catalizzatore di innovazione che celebra le migliori idee del settore assicurativo a beneficio tanto degli assicuratori quanto dei clienti. I vincitori sono stati annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione trasmessa online.

