Rai, la scelta di Mario Draghi: il nuovo ad è Carlo Fuortes, una inquietante sterzata a sinistra

In Rai si cambia. Mario Draghi ha scelto Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda di Viale Mazzini. Carlo Fuortes verrà proposto per il ruolo di Amministratore delegato. Marinella Soldi è invece designata come presidente. Fuortes, vicinissimo al Partito democratico quando a Roma non si muoveva foglia senza il consenso di Goffredo Bettini, è sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. Manager ed economista, da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinem Dal 2003 al 2015 è stato Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, gestendo l’Auditorium Parco della Musica. Ed è qui che sono nati i rapporti col Pd romano.

La designazione di Fuortes non piace però alla Lega. «Mah… Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il Pd, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all’azienda. Scelta sorprendente», ha detto la senatrice e sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega.

Marinella Soldi, invece, attualmente è Presidente della Fondazione Vodafone Italia e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Nata a Figline Valdarno (Firenze) e cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration presso INSEAD, Francia. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo, svolgendo per nove anni il ruolo di leadership coach, nei settori della tecnologia e dei media. È stata CEO di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018.

