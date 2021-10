Pensioni, a Non è l'arena l'esodata da 10 anni: come campa oggi, grazie alla Fornero

28 ottobre 2021 a

Esodata, disoccupata, senza pensione. La signora Roberta, intervistata da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, in poche battute riassume il dramma di migliaia di italiani stritolati dalla legge Fornero e dimenticati dallo Stato, letteralmente abbandonati. E le prospettive per lei e per loro, con l'abolizione di Quota 100 e la nuova riforma in arrivo, non sembrano essere migliori.

"Ho compiuto 62 anni, sono un'esodata, sono uscita dal mondo del lavoro prima della legge Fornero. Sarei dovuta andare in pensione quest'anno a fabbraio, però purtroppo mi ritrovo tra coloro che sono sospesi perché per la mia storia non posso accedere a Quota 100, a Opzione Donna e neanche ad Ape social, perché ho 28 anni di contributi e quindi non ho nessun paracadute verso la pensione".

"La Fornero, dopo l'entrata in vigore della legge, aveva previsto delle salvaguardie per gli esodati, perché si erano accorti degli errori che avevano fatto. C'erano state delle persone uscite dal mondo del lavoro prima della legge e che dovevano andare in pensione con le regole che c'erano al momento delle esode. Ai politici, dopo 4 anni di lotta, nonostante le loro promesse mi ritrovo ancora qua a chiedere di essere salvaguardata. Siamo rimasti forse in 2mila persone, e dopo 10 anni di disoccupazione mi ritrovo davanti ad altri 5 anni di disoccupazione".

