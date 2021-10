Monte dei Paschi di Siena: quale futuro possibile?

28 ottobre 2021 a

Che cosa si prospetta all'orizzonte della banca più antica del mondo? Dopo il congelamento delle trattative fra Tesoro e UniCredit, il Governo ha chiesto all'Unione Europea un'ulteriore proroga per dirimere la questione. Sembra difficile evitare una nuova iniezione di denaro pubblico, tuttavia l'impressione è quella che si tergiversi a decidere, mantenendo in un sostanziale limbo di incertezza Dipendenti e Correntisti.

Quello a cui le cronache degli ultimi anni ci hanno abituato è però l'unico modello possibile per MPS? Siamo certi che l'Istituto, emblema - ab origine - di un capitalismo cattolico sano e funzionante, non possa e debba integrare in maniera diversa il territorio, sottolineandone (anche e soprattutto) lo straordinario patrimonio culturale?

Se ne discuterà questa sera, dalle 18:30 alle 19:30, durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO e in onda su RPL-La Tua Radio (Radio Padania). Ospiti della puntata il Professor FRANCESCO FORTE, già Senatore della Repubblica nonché Ministro delle Finanze e il Senatore della Lega ALBERTO BAGNAI, Docente universitario e Responsabile del Dipartimento economico della Lega.

Le prossime settimane saranno cruciali per MPS: in palio c'è il futuro.



