Mediaset, Pier Silvio Berlusconi chiude Tg4, Studio Aperto e Sportmediaset: decisione drastica

15 novembre 2021 a

a

a

Addio a Studio Aperto, Tg4. e SportMediaset. Secondo quanto riporta il sito Fanpage.it che cita "fonti sicure", il Biscione ha deciso di chiudere le tre redazioni storiche e di mantenere solo il Tg5 e TgCom24. Il telegiornale online si occuperà di coprire tutte le notizie oltre al Tg5 che avrà una messa in onda molto meno corposa nel corso della giornata. Una svolta storica, un vero e proprio terremoto per Mediaset.

"Pronti a spararti, sulla tua testa c'è una taglia". Vittorio Brumotti minacciato di morte: ecco chi è il balordo

Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di mandare in pensione le tre testate dopo un'attenta valutazione degli ascolti - in forte calo- quindi avrebbe deciso di tagliare drasticamente la produzione giornalistica e di ottimizzare le risorse. Il piano è di mantenere i giornalisti a contratto a tempo indeterminato e di impiegarli in modo più concentrato e produttivo. Per esempio, anziché inviare quattro cronisti per quattro telegiornali diversi a una conferenza stampa, ne verranno inviati solo due (o uno). Che poi preparenno il servizio sia per il Tg5 sia per Tgcom24.

"Dicevano che sapevo di...". Lo sfogo di Antonella Clerici, una vergogna a Sanremo: la più infima delle voci

In quest'ottica di razionalizzazione e tagli, ci saranno delle fuoriuscite. Si parla di 45 addii nell’arco dei prossimi tre anni tra prepensionamenti su base volontaria e contratti in scadenza per collaboratori e giornalisti con contratto a tempo determinato che non verranno rinnovati. I giornalisti delle testate che chiuderanno saranno impiegati nelle redazioni di video news e del mattino, come Mattino Cinque.

"Vieni a trovarci", "No, grazie". La Palombelli ci prova, Rita Dalla Chiesa rifiuta: clamoroso due di picche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.