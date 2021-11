Le vecchie 500 lire che valgono una clamorosa fortuna, occhio al dettaglio: se hai questa moneta...

26 novembre 2021 a

a

a

Ci sono monete che, anche se non più in circolazione, vantano un immenso valore. È il caso delle 500 lire che per le sue caratteristiche risulta praticamente impossibile da dimenticare. A maggior ragione quelle che presentano un'imperfezione. Molte, rivendute sulla piattaforma Ebay, hanno il classico aspetto con sulle facciate la Repubblica e la piazza del Quirinale. Eppure l’immagine, nel suo insieme, appare decentrata. Un piccolo errore che però vale un tesoretto: 2.800 euro.

Video su questo argomento Panini, la figurina che vale un tesoro: se trovi questo calciatore nel cassetto... ecco quanto incassi

Stesso discorso per i 2 mila esemplari della moneta da 2 euro coniata dal Principato di Monaco nel 2007 in onore e ricordo di Grace Kelly. Ogni singolo pezzo può valere tra i 2mila e i 2.500 euro. Il motivo? Sono monete di qualità superiore, con ovvie conseguenze sulla loro quotazione.

Video su questo argomento Euro addio, ecco la nuova moneta di Amazon: per le banche centrali sarà la fine?

Per non parlare poi della moneta da 1 centesimo che vale una fortuna. Sembra strano ma è tutto vero. I collezionisti sono addirittura disposti a offrire 50 mila dollari (poco più di 44 mila euro) per la moneta con sopra disegnata una quercia. Quest'ultima è stata realizzata con l'acciaio delle monete da 10 centesimi, quindi il colore non è rame ma giallo. E chi se la trova nel portafoglio, è davvero molto fortunato.

Monete, ecco quella da 2 euro che vale 2.500: un tesoro in tasca che non sai di avere | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.