Tredicesima, un clamoroso boom: ecco chi si trova quasi il 30% in più in busta paga

Il 2020 è stato un anno nero anche per la tredicesima. Dopo il crollo dell’anno scorso, la tendenza si sta però per invertire: quest’anno l’ammontare della mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare a 43,7 miliardi di euro, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre. Secondo la stima di Confesercenti, basata su un sondaggio realizzato da Swg, grazie alla crescita della tredicesima si verificherà una spinta di 21 miliardi per gli acquisti nel periodo delle feste.

Ma chi riceverà la tredicesima? Circa 35 milioni di italiani tra pensionati e lavoratori dipendenti, per un importo medio di poco superiore ai 1.200 euro netti. Sempre secondo la stima Confesercenti-Swg, la maggior parte della tredicesima verrà spesa in consumi, per i quali gli italiani muoveranno circa 15,7 miliardi, oltre 3,3 miliardi in più dello scorso anno. Si tratta del +27,4%, che viene descritto come un vero e proprio boom. Oltre ai soldi spesi in consumi, è prevista la crescita anche dei risparmi: l’anno scorso furono 11,5 miliardi, quest’anno dovrebbero ammontare a un miliardo in più.

“Un aumento dovuto in primo luogo alla ripresa del lavoro dopo lo stop imposto dalla pandemia e alla conseguente riduzione dell’indebitamento - ha commentato Confesercenti - un segnale che lascia ben sperare, anche se non mancano elementi di preoccupazione. La crescita del risparmio è legata ad un persistente stato di incertezza, a sua volta dovuto al prolungarsi dell’emergenza sanitaria”.

