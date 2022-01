Conto corrente svuotato, terrore-"smishing": sms e telefonata, la truffa più temibile di sempre

10 gennaio 2022 a

Anno nuovo ma vecchi pericoli. Si parla di truffe e del nostro conto corrente, eternamente nel mirino di ladri, truffatori, briganti e hacker. Il punto è che negli ultimi giorni gli stessi istituti bancari stanno segnalando un nuovo tentativo di truffa.

Nel dettaglio si tratta di un attacco "smishing", un pericolosissimo metodo che mira a svuotare del tutto il conto corrente di chi finisce nella rete dei pirati informatici. In questo caso la truffa viaggia per sms, che avvisa il bersaglio del raggiro del fatto che è appena stato effettuato un acquisto con bancomat o carta di credito. Insomma, un "fake" del messaggino di controllo attivato da moltissime persone.

Nuova frontiera della truffa, insomma, molto sofisticata e innovativa: il punto è che almeno in apparenza l'sms arriva dal numero utilizzato da Intesa San Paolo proprio per inviare i codici operativi ai propri clienti.

Nel testo ricevuto per messaggio gli utenti vengono avvertiti del pagamento fatto da un altro dispositivo utente, successivamente lo stesso utente viene informato di una truffa in corso. E qui spunta il solito link di verifica. Link a cui non dovete cliccare: rimanda a una pagina web ricostruita quasi alla perfezione, simile in tutto e per tutto a quella di Intesa SanPaolo. Ma non è tutto: dopo aver cliccato sul link si riceve anche una telefonata di un finto operatore della banca che tenta di convincere definitivamente l'utente a offrire le proprie credenziali di accesso al conto online. Credenziali che non dovete mai dare a nessuno e per nessun motivo al mondo. Altrimenti, i pirati informatici avranno tutte le carte necessarie per svuotarvi il conto corrente.

