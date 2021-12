Conto corrente prosciugato con un clic, "Striscia" svela la truffa perfetta: l'errore che ti rovina

07 dicembre 2021 a

Marco Camisani Calzolari è l’esperto di tecnologia e cyber sicurezza che ogni volta mette in guardia i telespettatori di Striscia la Notizia sulle tantissime trappole presenti in rete. Nel servizio andato in onda nella puntata del 3 dicembre, l’inviato del tg satirico di Canale 5 ha puntato i riflettori su un tipo di truffa molto diffuso, quasi banale, ma non per questo molto pericoloso.

Si tratta di una frode che ha preso sempre più piede sul web: la vittima riceve una email da un contatto che è quasi sempre sconosciuto. All’interno del messaggio trova un link con tanto di invito a cliccare per i più disparati motivi. Ed è qui che iniziano i problemi: nel momento in cui si clicca, vengono infatti aperte le porte virtuali ai truffatori, che con un devastante malware sono in grado di bucare i sistemi di sicurezza dei nostri apparecchi elettronici e di rubare tutte le nostre informazioni.

Questo fenomeno viene chiamato data breach ed è di solito solo il prologo di una serie di problemi enormi: può infatti capitare che chi ha perso tutti i dati in questo modo, poi viene minacciato e deve subire richieste di riscatto per recuperare i dati perduti. In questi casi l’unica cosa da fare è rivolgersi alla polizia postale e alle forze dell’ordine, ma intanto ci si può ritrovare con il conto prosciugato.

