Pastasciutta, un massacro al supermercato: a quanto vola il prezzo medio di un pacco

Non solo bollette. Adesso anche il prezzo della pasta prende il volo: se a settembre un chilo di pasta costava 1,10 euro, ora invece ne costa 1,40. E non è tutto. Perché alla fine di gennaio si arriverà addirittura a 1,52 euro. Con un incremento del 38% rispetto al prezzo iniziale. La colpa? L'aumento del costo del grano. "Tra giugno e oggi, il prezzo del grano alla borsa di Foggia è cresciuto del 90%. Un rincaro che non avremmo mai potuto ammortizzare da soli", ha spiegato al Sole24Ore Vincenzo Divella, amministratore delegato del gruppo pugliese "latavolaitaliana". Che ha aggiunto: "Con l'arrivo dell'autunno, poi, ci si sono messi tutti gli altri rincari", come il costo del cellophane aumentato del 25%, il gas del 300% e anche l'elettricità.

Non è escluso, inoltre, che i prezzi aumentino ancora nei prossimi mesi. Uno dei motivi potrebbe essere rappresentato anche dallo stop di dicembre, quando gli stabilimenti produttivi si sono fermati per 15 giorni e nessuno ha comprato il grano. Alla borsa merci di Bari questo ha provocato un aumento del prezzo del 6%. A tal proposito Divella ha spiegato: "I pastifici riaccendono i motori, e subito il prezzo del grano risale". Un altro problema potrebbe essere rappresentato anche dalla quantità di grano nazionale: "Noi oggi usiamo grano nazionale per il 70-80%, ma per quanto in Italia l'ultima produzione sia andata bene, non siamo mai stati un Paese autosufficiente, quindi dovrò comprare più grano estero, che oggi è più caro".

Divella, però, non si dice preoccupato per quel che riguarda i consumi e non teme che le persone possano passare alle sottomarche per risparmiare: "I consumatori leggono, sanno che il prezzo delle materie prime è aumentato, lo hanno anche toccato con mano nelle bollette. Per questo hanno assorbito gli aumenti senza disaffezione: in fondo, la pasta resta ancora l'alimento che costa meno di tutti".

