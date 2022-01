Barilla, questo logo? Addio: ecco il nuovo marchio, una clamorosa rivoluzione

18 gennaio 2022 a

Dopo la bellezza di sessantasei anni, una rivoluzione a casa Barilla: la celebre azienda di pastasciutta, infatti, cambia il logo e svela il nuovo marchio, che già campeggia sul sito ufficiale del gruppo, ma non ancora sui pacchi e sui prodotti distribuiti nei supermercati. Insomma, addio al logo che conoscevamo da così tanto tempo, simbolo di un'eccellenza mondiale. E il nuovo marchio segna una svolta un poco più minimalista.

Come potete vedere, infatti, sparisce il bianco mentre resta il rosso, che assume però una tonalità più scura. E ancora, sopra alla scritta ecco che appare la dicitura con la data di fondazione, ovvero 1877. Rinnovato anche il font della scritta del tipo di pasta, che però resta in corsivo.

Il precedente logo era stato realizzato da Erberto Carboni e rappresentava un uovo sodo tagliato a metà. La forma del nuovo marchio resta simile, ma come detto sparisce il bianco, che era parte integrante del logo dalla sua ultima modifica. Nel corso degli anni, Barilla aveva già fatto quattro restyling, l'ultimo dei quali risaliva al 2002, quando però il cambio non fu radicale come quello di oggi. Anche nel 2020 vi fu una piccola modifica: addio al blu classico, in favore di un azzurro che ricordasse le tonalità della nostra nazionale, gli azzurri, il tutto si suppone in vista dei fortunatissimi campionati europei che alla fine si sono disputati la scorsa estate, e che hanno segnato il trionfo dei ragazzi di Roberto Mancini.

