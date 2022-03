Decreto energia: fino a fine aprile prezzo della benzina ridotto di 25 centesimi. Bollette in 24 rate per le imprese

18 marzo 2022 a

Il governo Draghi interviene sul caro carburanti': "Per un mese il prezzo di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi al litro". E questa la notizia più attesa di giornata emersa dal dl energia che tra le altre cose prevede anche la rateizzazione in 24 rate delle bollette per le imprese.

Nel corso della conferenza stampa il premier è entrato nei dettagli del provvedimento: "Uno dei motivi per accorciare il periodo di intervento sul costo dei carburanti, che durerà un mese è per vedere come si comporta il mercato nelle prossime settimane. Seguiremo l'andamento di mercato e decideremo. Ma l'importante è attraversare questo periodo di grande volatilità".

A differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico ma dalle aziende del comparto energetico. "Tassiamo - ha spiegato Draghi - parte degli straordinari profitti che le aziende stanno facendo per l'aumento del costo delle materie prime e li redistribuiamo a imprese e famiglie in difficoltà". Draghi ha aggiunto che "fino a fine aprile il prezzo alle pompe di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi al litro" e sarà aumentato da 4 a 5,2 milioni "il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette, che pagheranno l'energia come l'estate scorsa". Il tetto Isee per ottenere i benefici passa "da 8mila a 12mila euro, includendo 1,2 milioni di famiglie in più rispetto al provvedimento precedente".

