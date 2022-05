La cifra da non prelevare mail al bancomat: quando scatta il controllo del Fisco

06 maggio 2022 a

Fate molta attenzione al prelievo bancomat. L'esecutivo infatti sta studiando nuove misure per mettere un freno all'evasione fiscale e di fatto sono finite nel mirino del Fisco le abitudini degli italiani legate ai pagamenti e all'uso dei contanti. Come è noto da giugno debutta la stretta sui Pos: i commercianti infatti non potranno più rifiutarsi di accettare il pagamento con carta. Chi non rispetterà questo nuovo obbligo, rischia la multa. Ma come dicevamo, fate attenzione all'uso del bancomat, soprattutto in fase di prelievo all'atm o allo sportello. Una delle operazioni più comuni per milioni di italiani dunque può finire nel mirino del Fisco. L'Agenzia delle Entrate, come riporta LaNotizia, sta concentrando tutti i suoi controlli sull'uso della carta collegata al conto corrente.

È nelle pieghe dei prelievi e soprattutto nella frequenza delle operazioni che potrebbe celarsi l'evasione fiscale o il riciclaggio. Sotto la lente delle Entrate infatti finiscono tutti i contribuenti che fanno troppi prelievi, oppure, al contrario coloro che fanno pochi prelievi. E questo tipo di operazioni danno il via a una serie di controlli e di accertamenti che possono portare all'apertura di un contenzioso proprio con il Fisco. Uno degli strumenti più usati per controllare i prelievi è la "super anagrafe dei conti correnti". Questo titpo di strumento di fatto è l'arma in più del Fisco per monitorare tutti gli spostamenti di liquidità degli italiani. E negli ultimi tempi il governo ha dato poteri speciali al Fisco proprio per controllare i pagamenti, i versamenti e i prelievi.

Dunque fate attenzione quando usate troppo spesso il bancomat: un flusso continuo di prelievi potrebbe insospettire il Fisco. Se si prelevano più di 10.000 euro nell’arco di 30 giorni, anche se con operazioni diverse, l’addetto allo sportello ha compito di chiedere al cliente l’uso che intende fare della liquidità e poi segnalarlo alla direzione della banca. A questo punto la direzione valuterà se allertare la Uif, l’Unità di Informazione Finanziaria. Da qui in poi scatta il controllo accurato del Fisco. E l'esito delle verifiche è del tutto imprevedibile...

