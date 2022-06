Patente, revisione, permessi: tutto in regola? Attenzione: che cosa accade il 29 giugno

07 giugno 2022 a

Fate molta attenzione a patente di guida, libretto di circolazione e revisione auto. Infatti il 29 giugno scade l'ultima proroga per gli adempimenti fissati con il Dl Cura Italia per l'emergenza Covid. Dal 29 giugno quindi bisognerà tornare ad essere in regola con tutti i documenti che riguardano l'auto. Come sottolinea il Sole24 Ore, il 29 giugno è la "data x" per le visite mediche che riguardano i rinnovi delle patenti, per le carte di qualificazione necessarie per i conducenti professionali di mezzi pesanti e per i certificati di formazione professionale per il trasporto merci pericolose.

Entro il 29 giugno questo tipo di documenti vanno rinnovati se scaduti durante lo stato d'emergenza che va dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022. Entro la fine di giugno sarà necessario anche sottoporsi alla visita presso al Commissione medica locale per ottenere il permesso provvisorio.

Stessa cosa per chi ha una patente per camion o bus nel caso in cui siano stati superati durante lo stato d’emergenza i paletti anagrafici dei 65 e dei 60 anni. Regole analoghe per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa: quelle comprese fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo scorso finiscono il 29 giugno. Infine per quanto riguarda le revisioni e i controlli sulle auto nel caso in cui siano scadute le revisioni precedenti. Occhio anche alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali: l'ultimo termine scade il 29 giugno.

