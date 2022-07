Pensioni, "bomba Fornero": ecco cosa accadrà ai nostri assegni

12 luglio 2022 a

Sta per tornare la bomba Fornero. La riforma delle pensioni è appesa a un filo e a quanto pare il governo non ha ancora studiato un piano efficace per dare un seguito a Quota 102 che di fatto morirà il prossimo 31 dicembre 2022. Con questi scenari l'ipotesi più probabile è un ritorno pieno e compiuto della riforma Fornero che piaceva tanto a Monti e che piace tanto all'Europa. Al punto che nelle raccomandazioni all'Italia per il Recovery Fund veniva chiesta piena attuazione della riforma varata dal governo Monti. E ad avvicinare questa ipotesi sono le parole del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico che ha sottolineato l’insostenibilità del sistema previdenziale: "Per l’equilibrio del sistema previdenziale è necessario allargare la base contributiva, sia in termini di recupero del sommerso – e quindi con la lotta all’evasione e al lavoro nero – che di incremento della massa retributiva per i lavoratori regolari". Insomma il quadro tracciato dal numero uno dell'istituto di previdenza sociale non è certo dei più rosei.

Ed è stato proprio Tridico a proporre un piano per garantire l'uscita anticipata anche dopo la fine di Quota 102. La prima proposta riguarda una riforma con il calcolo contributivo con un'uscita a 64 anni e 35 anni di contributi, a patto, però, di aver maturato un trattamento pari a 2,2 volte l'assegno sociale. La seconda strada percorribile è quella che porta all'uscita a 64 anni con 35 di contributi ma con una penalizzazione del 3 per cento della quota retributiva per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia della Fornero, 67 anni.

La terza via, quella proposta in modo più concreto da Tridico prevede l'uscita anticipata a 63 anni con almeno 20 anni di contributi con un recupero della quota retributiva al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Fornero. Ma senza un intervento tempestivo lo scenario più plausibile è quello del ritorno della piena Fornero: un sacrificio non da poco per milioni di italiani che attendono da tempo la pensione.

