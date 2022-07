Vittorio Feltri: vi racconto con la mia voce una vita da cronista libero

Vittorio Feltri 31 luglio 2022 a

Da domani, ogni lunedì e ogni domenica, Libero regala ai propri lettori un capitolo de "L'irriverente" letto dall'autore, Vittorio Feltri, scaricabile direttamente attraverso il qr code pubblicato sul giornale e dalle piattaforme principali (Spotify, Spreaker, Amazon Music, Apple Podcast, Podcastory, Google Podcast).

In sessant' anni di carriera ho avuto l'opportunità di masticare ogni giorno la vita vera, di frequentare la strada ma di accedere anche alle stanze dei bottoni e ai salotti, che ammorbano terribilmente, eppure nei quali talvolta capita di conoscere personaggi straordinari, finiti lì per caso proprio come me. Ho viaggiato per il mondo, ho cambiato giornali, ne ho diretti alcuni, ne ho fondato uno mio, Libero, ho visto e imparato tante cose.

Ho fatto il punto su tutto questo vissuto, una sorta di riepilogo e di bilancio personali, scrivendo la trilogia di incontri composta da "Il borghese", "L'irriverente" e "L'inizio della fine", quest' ultimo uscito nelle librerie lo scorso aprile. In ognuno di questi libri ho svelato al lettore il dietro le quinte della mia esistenza da cronista, ma allo stesso tempo ho anche messo a nudo il mio animo, quello che talvolta tento di nascondere sotto una patina di ironia odi sarcasmo.

Ci vuole coraggio per compiere questa operazione, per spogliarsi e mostrarsi, tanto più richiede uno sforzo al giornalista il quale è abituato a raccontare i fatti altrui e non i propri. Però ho pensato che ne valesse la pena, che l'idea di questi libri fosse una formidabile occasione per avvicinarmi ancora di più a voi, i lettori, che mi accompagnate da sempre. Proprio con questa serie di racconti io ho l'opportunità di fare il mio incontro più felice, ovvero di incontrare proprio voi, come mai è accaduto prima. Mi racconto e vi racconto me stesso e sono convinto che ognuno di voi possa ritrovare se stesso nelle emozioni che io ho provato.

La scrittura è forse la maniera più intima di comunicare, però lo può diventare ancora più quando è chi scrive a leggere il testo a colui che porge l'orecchio per ascoltare. Ed è questo ciò che avverrà. Nella intonazione, nel tono, nelle vibrazioni della voce, elementi fondamentali che compongono la comunicazione verbale, in effetti, si può percepire pure ciò che non è stato detto o scritto, giungendo al cuore della verità. Di volta in volta sarò io a leggervi un intero capitolo dei miei libri, ovvero un incontro, ora con la mia indimenticabile amica Oriana Fallaci, ora con Indro Montanelli o Eugenio Montale o Enzo Biagi o Silvio Berlusconi o Giulio Andreotti, facendovi conoscere i loro lati inediti e privati e ripercorrendo altresì le fasi della mia vita, dai primi timidi passi nel mondo del giornalismo ai risultati che con dedizione perenne e passione irrefrenabile ho potuto raggiunge Nazionale re. Ognuno di questi incontri mi ha lasciato qualcosa di importante, un insegnamento, un esempio da seguire, un monito, un ricordo tenero che ancora oggi mi fa sorridere e qualche volta persino piangere. Di nostalgia.