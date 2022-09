Due euro, addio a questa moneta: ecco quella nuova, rivoluzione italiana

06 settembre 2022 a

L'Italia omaggia Raffaella Carrà. Alla cantante, scomparsa il 5 luglio 2021, è stata dedicata una moneta da due euro. Proprio così, nel 2023 verrà coniata la moneta con stampato il volto della celebre artista. A lanciare per primo la notizia, in occasione del Festival della Tv di Dogliani, Fabio Canino. Due volte all'anno, infatti, ogni paese parte dell'Unione europea ha l'opportunità di coniare monete celebrative o commemorative. Si tratta di normalissimo denaro, ma che sulla faccia nazionale mostrano un elemento distintivo, in questo caso la Carrà.

Non è dunque la prima volta che accade un'iniziativa simile: nel 2020, ad esempio sono state coniate due monete per ricordare i 150 anni dalla nascita di Maria Montessori e l’80° di fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco. Poi nel 2021 una moneta è stata dedicata agli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro il Covid-19 ed una al 150° dell’anniversario della proclamazione di Roma Capitale d’Italia.

In ogni caso sono stati tanti gli omaggi destinati all'artista. Tra questi il 5 luglio scorso, a un anno esatto dalla scomparsa, a Raffaella Carrà è stato dedicato il Centro di Produzione Tv Rai di via Teulada a Roma; sempre nello stesso giorno, a Bellaria fu inaugurato il Lungomare Raffaella Carrà.